Sirius till historisk semifinal – Bjerkebo hjälte

Sirius tog emot IFK Göteborg i den sista kvartsfinalen.

Då vann Uppsalaklubben efter ett straffmål på förlängning.

Under söndagen spelades den sista kvartsfinalen i svenska cupen. IK Sirius tog emot IFK Göteborg på Studenternas IP.

Den första halvleken präglades av kamp och försök att kontrollera matchen. Båda lagen kom till chanser där bland annat Blåvitt-målvakten Elis Bishesari stod för en svettig räddning. Trots en intensiv första 45 slutade den mållöst.

IFK Göteborgs Tobias Heintz var inte nöjd med den första halvleken.

– Det är otroligt dåligt. Jag måste nästan ta mig samman, så jag inte säger för mycket negativt om oss. Herregud vilken dålig första halvlek vi gjorde, säger norrmannen i Expressens sändning.

I den andra halvleken vaknade Blåvitt en aning men det var Sirius som fortsatt behöll terycket. IFK Göteborgs målvakt Elis Bishesari, som var tillbaka från skada, stod för några riktiga parader.

Det blev mållöst i den andra halvleken och det hela gick till förlängning i Uppsala. i den första förlängningskvarten tilldelades Sirius en straff efter att Isak Bjerkebo gjorts ner. yttern blev även den som klev upp och placerade in segermålet från elva meter.

Segern innebar att Sirius säkrar en historisk semifinalplats där Hammarby står för motståndet den 22 mars.