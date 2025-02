Elfsborg tog planenlig seger mot Örgryte

Elfsborg tar emot Örgryte i den första omgången av svenska cupens gruppspel.

Efter den första halvleken ledde Boråsarna med 2-0.

Örgryte har reducerat och jagar ett kvitteringsmål.



Under söndagen tog IF Elfsborg emot superettan-laget Örgryte i den första omgången av svenska cupens gruppspel.



Med från start i hemmalagets elva fanns de två nyförvärven Simon Olsson och Rasmus Wikström.



Innan en halvtimme fotboll var spelad hade Gottfrid Rapp gjort 1-0 för sitt Elfsborg – genom ett skruvat avslut i bortre. Drygt tio minuter senare skulle 2-0-målet falla.



Efter ett slarvigt bolltapp kunde Besfort Zeneli servera mittfältaren Jens Thomasen som smekte in matchens andra mål i det vänstra krysset.



I den andra halvleken reducerade Örgryte till 2-1 genom Daniel Paulson som tryckte in bollen från nära håll i den 65:e minuten.



Med 20 minuter kvar att spela brände bortalaget, genom just Paulson, ett jätteläge som hade inneburit 2-2.



Istället för en kvittering för Örgryte såg Sebastian Holmén till att säkra segern för Elfsborg när han gjorde 3-1 i den 79:e minuten.



Således tog Boråsarna tre poäng i cuppremiären.