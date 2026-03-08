Lämnade i känslig affär – är nu spelaren som Djurgården varnar för

Oliver Berg kom som ett prestigeförvärv till Djurgården inför 2023, men lämnade bara ett halvår senare i en känslig övergång till Malmö FF.

Nu är det den nya BP-stjärnan som Blåränderna varnar för inför söndagens cuprysare.

– Han har gjort det väldigt bra, säger Jani Honkavaara innan Jacob Une fyller på:

– Synd att han inte blev kvar längre i Djurgården. Vi kom väldigt bra överens.

Foto: Bildbyrån

Efter succén i Conference League hösten 2022 ville Djurgården spetsa laget ytterligare.

Kalmar FF:s poängkung Oliver Berg värvades in som en stjärnvärvning, men fick det i Stockholmsklubben inte alls att flyga på samma sätt och bara ett halvår efter sin ankomst till Dif valde norrmannen att lämna.

Den nya övergången blev känslig, detta eftersom han skrev på för rivalen och guldutmanaren Malmö FF.

Berg blev inte populär i blårandiga supporterled efter det – och under söndagen återvänder 32-åringen till 3Arena.

I vintras sålde MFF honom till BP – och det är också den löpstarke offensiva kreatören som Djurgården varnar för inför cuprysaren där Dif behöver vinna för avancemang från gruppen.

– Jag gillar hur BP spelar, de pressar och går snabbt framåt. De har mycket speed. Oliver Berg har gjort det väldigt bra, han blev väl matchens spelare mot Falkenberg och han rör sig mycket, säger Honkvaara och får medhåll av Piotr Johansson som spelade tillsammans med Berg i Dif 2023.

– Inget snack om saken. Han är en duktig och smart spelare som har mycket rutin. Vi kommer få hålla kolla på honom, säger Johansson till FotbollDirekt.

Unes hyllning: ”Vi kom väldigt bra överens”

Även Jacob Une hade Berg som lagkamrat i Djurgården, men bara under en väldigt kort tid – detta då Une återvände från sitt 18 månaders långa lån i grekiska Panetolikos i juni 2023 innan Berg i augusti samma sommar tog sitt pick och pack till Malmö.

– Vi kom väldigt bra överens under den korta tid som vi spelade ihop. Synd att han inte blev kvar längre. En jättebra kille, säger Une till FD.

Är det Berg ni ska se upp med främst mot BP?

– Delvis. Han är en skicklig spelare. En väldigt intelligent spelare. BP har många duktiga spelare, han är en av dem.