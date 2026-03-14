Malmö FF utslagna – missar semifinal i cupen

Gruppfinalen mellan Malmö och Kristianstad spelades under lördagen.

Då missade Malmö FF chans på avancemang.

Slutresultatet blev 1–3.

Malmö FF och Kristianstads DFF möttes under lördagen i ett Skånederby men även en gruppfinal i svenska cupen. Efter Malmö FF:s förlust mot Piteå hade storklubben kniven mot strupen.

I Malmö FF startade Zecira Musovic i mål. Landslagsmålvaktens första tävlingsstart i MFF-tröjan. Men det gav inte det resultatet man ville. Slutresultatet blev 0–2 till bortalaget Kristianstad efter mål av Linda Lif Boama och Hanna Ekengren varav den sistnämnda målskytten fick göra ett straffmål. I slutskedet av matchen kunde nyförvärvet Wilma Carlsson nicka in kvitteringsmålet till 1–2. Men i 90:e minuten var Musovic långt ute och Michelle De Jongh kunde utöka KDFF:s ledning.

Det innebär att KDFF går vidare till semifinal medan Malmö är utslagna i svenska cupen.

Vilka Skånelaget möter i semifinalen lottas nästa vecka.