Mjällby besegrade IFK Värnamo – Kjær tvåmålsskytt
Mjällby AIF vann med 2–1 över IFK Värnamo.
Allsvenska mästarna är nu vidare till kvartsfinal i svenska cupen.
Mjällby AIF hade goda förutsättningar inför den sista och avgörande gruppspelsmatchen i svenska cupen. Blekingeklubben ställdes mot IFK Värnamo hemma på Strandvallen under lördagen.
Då var det Jeppe Kjær som blev förgrundsfiguren i matchen. Dansken noterades för två mål vilket bärgade en 2–1-seger för laget från Listerlandet.
Mjällby är klart för kvartsfinal och har bra förutsättningar för att bli en av de bästa ettorna i gruppspelet, vilket innebär hemmaplansfördel.
