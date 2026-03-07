Mjällby besegrade IFK Värnamo – Kjær tvåmålsskytt

Mjällby AIF vann med 2–1 över IFK Värnamo.

Allsvenska mästarna är nu vidare till kvartsfinal i svenska cupen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF hade goda förutsättningar inför den sista och avgörande gruppspelsmatchen i svenska cupen. Blekingeklubben ställdes mot IFK Värnamo hemma på Strandvallen under lördagen.

Då var det Jeppe Kjær som blev förgrundsfiguren i matchen. Dansken noterades för två mål vilket bärgade en 2–1-seger för laget från Listerlandet.

Mjällby är klart för kvartsfinal och har bra förutsättningar för att bli en av de bästa ettorna i gruppspelet, vilket innebär hemmaplansfördel.