Öis premiärspelar – med hyllade tröjan: ”Otroligt”

Örgryte IS kliver in i cupen i en ny-gammal skrud.

Den nyframtagna matchtröjan har hyllats till skyarna – inte bara i Sverige, men också i världen.

– Jag har nog inte sett någon negativ kommentar, säger Martin Ohls, grafisk formgivare för Öis, till FotbollDirekt.

Under söndagen kliver Örgryte IS in i svenska cupens gruppspel när Elfsborg står för motståndet. När idrottssällskapet kliver in på Borås arenas konstgräsplan på söndagseftermiddagen gör de det för första gången iklädda säsongens nya matchtröja. Stället, som är en historisk hyllning till Örgrytes senaste SM-guld, har hyllats till skyarna hemma i Sverige, men även internationellt har tröjan fått ett stort genomslag.

Martin Ohls, som är Art director i Öis på ideell basis, berättar om hur den hyllade tröjan togs fram.

– Det började med att jag anmälde mig för att hjälpa Öis med grafik ideellt. Det ena ledde till det andra, och nu fick jag uppdraget och äran att ta fram matchtröjan till i år, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi pratade tidigt om att det i år är 40 år sedan Öis vann SM-guld senast. Vi ville på något sätt göra en hyllning av det laget.

👋 ÅRETS HEMMATRÖJA ÄR HÄR!



Inspirationen är hämtad från guldåret 1985 – när Sällskapet fick lyfta pokalen på Ullevi.



Köp din tröja redan idag!



Läs mer ▶️ https://t.co/V77K40AAF4



📸 Oliver Pettersson pic.twitter.com/2cT97R1wRQ — ÖIS Fotboll (@OrgryteFotboll) February 10, 2025

Tröjan har hämtat sin inspiration från Örgrytes senaste SM-guld, och är en moderniserad version av den tröja som bars av sällskapet under säsongen 1985.

– Den matchtröjan som användes då var väldigt tidstypisk för 80-talet och den hade kanske inte varit så gångbar i dag, skrattar Ohls.

Öis lyfter pokalen 1985. Foto: Bildbyrån.

När Örgryte presenterade den nya matchtröjan för några dagar sedan dröjde det inte länge innan spridningen hade tagit fart. Det internationella fotbollskontot They Think Kits All Over, som har över 40 tusen följare på X, var inte sena med att uppmärksamma stället.

“Nytt ’tröjönskemål’ upplåst”, skrev kontot.

Örgryte x Umbro



New ‘shirt want’ unlocked pic.twitter.com/Ful2GfO9VJ — They Think Kits All Over (@TheyThinkKits) February 10, 2025

– Det är otroligt kul att den har fått det genomslaget. Jag var inställd på att vissa skulle älska den, och vissa skulle hata den – det är så det är med matchtröjor och design i allmänhet, säger Ohls och fortsätter:

– Jag trodde inte alls på det här genomslaget. Det är otroligt kul.

Det känns som att alla älskar den och ingen hatar den.

– Jag har nog inte sett någon negativ kommentar, faktiskt. Det är otroligt, det är det ju. Jag är supporter själv och vill det bästa för Öis. Det viktigaste är att ÖIS-supportrarna tycker om den, sen är det kul att fler tycker om den också.

Matchen mellan Örgryte IS och IF Elfsborg startar klockan 15:15 under söndagen.