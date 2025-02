Persson: ”Vi hade kul, det är vad det handlar om”

IK Sirius inledde tävlingssäsongen med en seger mot Helsingborgs IF.

Inblandad i båda segermålen var Joakim Persson, som inte lägger allt för stor vikt vid det.

– Jag tycker framförallt att vi hade kul, och det är vad det handlar om, säger han till TV4 efter matchen.



Under måndagskvällen inledde Sirius och Helsingborgs IF tävlingssäsongen 2025 genom att möta varandra i svenska cupen. Matchen vanns av hemmalaget efter att en mållös första halvlek gått in i en andra halvlek där Sirius gjorde två mål och Helsingborg ett.



– Jag tycker att vi gör en bra match, speciellt i andra halvlek men även första halvlek är ändå okej. Det var första tävlingsmatchen med ny tränare och nytt spelsystem. Jag tycker att vi gör en godkänd match idag, vi ska vara glada och nöjda. Jag tycker framförallt att vi hade kul, och det är vad det handlar om, säger Joakim Persson till TV4 efter matchen.



Det var inte heller bara IK Sirius första tävlingsmatch för året. Det var även Andreas Engelmarks första tävlingsmatch som huvudtränare för Uppsalaklubben. Den nya tränaren har implementerat en del nytt i spelet, men också tillfört energi.



– Det är en lite annan formation i speluppbyggnaden men också energi. Vi kommer att fortsätta utvecklas och det kommer att bli bättre och bättre.



Joakim Persson spelade samtliga 90 minuter plus tillägg och var iblandad i båda målen. Vid det första fixade han en straffspark som Leo Walta förvaltade och det andra fick han göra själv.



– Det var skönt att vara inkluderad i båda målen men jag är framförallt glad över att vi vann – men det var jättekul, avslutar Persson.



I nästa match tar Sirius emot Öster på Studenternas IP. Den spelas på söndag, med avspark klockan 15.15.

