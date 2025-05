Hammarby eller IFK Norrköping kommer att vinna Svenska cupen.

Under onsdagskvällen gör de upp om den anrika pokalen på 3Arena.

Efter bara tolv minuter skulle hemmalaget ta ledningen – via landslagsspelaren Ellen Wangerheim.



I Stockholm gör Hammarby IF och IFK Norrköping upp om att koras som segrare av Svenska Cupen 2025.



Detta då man ställs i final mot varandra på 3Arena.



Där skulle det grönvita hemmalaget ta tag i matchen direkt och skapa tryck mot ”Pekings” mål.



Det dröjde inte heller länge innan Bajen spräckte målnollan. I den tolfte minuten hamnade bollen ute på Vilde Hasunds vänsterkant. Norskan slog då ett inlägg in i boxen som försvararen Jessica Wik missade att rensa undan. Då dök måldrottningen Ellen Wangerheim upp och stötte in 1-0 framför Hammarby-publiken.



– Som vi har pratat om Wangerheim och hennes form, säger SVT:s expert Hanna Marklund.



– I den bästa av världar hade Wik varit först på den där bollen, säger kommentator Pelle Bäckman.



Matchen pågår, följ den här!





Startelvor:



Hammarby: Tamminen, Holmberg, Carlsson, Bragstad, Blakstad – Miyagawa, Joramo, Vallotto – Hasund, Wangerheim, Jøsendal.



IFK Norrköping: Angel; Handfast, Rombing, Jones, Leidhammar, Milivojevic, Wik, Rehnberg, Leskinen, Antoine, Delisle.