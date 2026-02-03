AIK föll i Riveiros debut – mot Andreas Alm
Någon drömdebut blev det inte för Jose Riveiro som AIK-tränare.
I dagens debutmatch förlorade hans AIK med 3–1 mot Andreas Alms FK Liepaja.
AIK gjorde denna tisdag sin första match under nye huvudtränaren Jose Riveiro och man gjorde det mot välbekant motstånd i form av den förre AIK-tränaren Andreas Alm.
Gnaget ställdes mot Alms FK Liepaja denna tisdag och det var letterna som började bäst. I den 13:e minuten tog man ledningen med 1–0.
Gnaget hämtade sig dock och i den 39:e minuten kvitterade man genom Kevin Filling, glädjen blev dock kortvarig, för i den 44:e minuten återtog Liepaja ledningen.
2–1 såg sedan länge ut att bli matchens slutresultat, men i den 86:e minuten utökade Liepaja och slutresultatet blev således 3–1.
