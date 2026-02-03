AIK föll i Riveiros debut – mot Andreas Alm

Någon drömdebut blev det inte för Jose Riveiro som AIK-tränare.

I dagens debutmatch förlorade hans AIK med 3–1 mot Andreas Alms FK Liepaja.

Foto: Bildbyrån

AIK gjorde denna tisdag sin första match under nye huvudtränaren Jose Riveiro och man gjorde det mot välbekant motstånd i form av den förre AIK-tränaren Andreas Alm.

Gnaget ställdes mot Alms FK Liepaja denna tisdag och det var letterna som började bäst. I den 13:e minuten tog man ledningen med 1–0.

Gnaget hämtade sig dock och i den 39:e minuten kvitterade man genom Kevin Filling, glädjen blev dock kortvarig, för i den 44:e minuten återtog Liepaja ledningen.

2–1 såg sedan länge ut att bli matchens slutresultat, men i den 86:e minuten utökade Liepaja och slutresultatet blev således 3–1.