Hammarby med klar seger i årets första match
Hammarby IF har inlett sitt matchande år 2026.
Detta då man tog emot Kif Örebro på Kanalplan och vann i stor stil.
Under lördagen inledde fjolårets damallsvenska tvåa, Hammarby IF, säsongen 2026 med en första träningsmatch.
För motståndet stod Kif Örebro som slutade trea i elitettan och förlorade kvalet mot BP i fjol.
På Kanalplan i Stockholm stod också ”Bajen” för en stabil insats då man vann med hela 4-1.
Matchens första mål kom i den elfte minuten, genom Sofia Reidy som såg sitt inlägg segla in hela vägen i mål. Därefter skulle bortalaget kvittera matchen kort innan Hammarby återtog ledningen, via Doris Petz.
I den andra akten stod KIF för ett självmål och Hannah Sjödahl för ett mål i egen bur, vilket var det sista för matchen.
