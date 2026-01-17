Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Hammarby med klar seger i årets första match

Tor Sundberg
Webbredaktör
Hammarby IF har inlett sitt matchande år 2026.
Detta då man tog emot Kif Örebro på Kanalplan och vann i stor stil.

Under lördagen inledde fjolårets damallsvenska tvåa, Hammarby IF, säsongen 2026 med en första träningsmatch.

För motståndet stod Kif Örebro som slutade trea i elitettan och förlorade kvalet mot BP i fjol.

På Kanalplan i Stockholm stod också ”Bajen” för en stabil insats då man vann med hela 4-1.

Matchens första mål kom i den elfte minuten, genom Sofia Reidy som såg sitt inlägg segla in hela vägen i mål. Därefter skulle bortalaget kvittera matchen kort innan Hammarby återtog ledningen, via Doris Petz.

I den andra akten stod KIF för ett självmål och Hannah Sjödahl för ett mål i egen bur, vilket var det sista för matchen.

