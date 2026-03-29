Hammarby tappade klar ledning till kryss i genrepet

Hammarby såg ut att gå mot en klar seger i genrepet.

Men de kollapsade helt i andra halvlek och tappade 3–0 till oavgjort.

Hammarby fick en drömstart på träningsmatchen på Kanalplan och gick upp i en 3–0-ledning efter två mål av Lind och ett av Johansson Schellhas. Matchen kändes avgjord men sen vände det helt i slutet.

Kongsvinger reducerade snabbt genom Langrekken som gjorde två mål, innan Mbow kvitterade till 3–3 i den 83:e minuten efter svagt försvarsspel av Hammarby.

– Försvarsspelet går att ifrågasätta, sa Peter Backe i TV4.

Startelva Hammarby: Jakobsson – Lwampindy-Bofua, Eriksson, Winther, Steinke Brånby – Adjei, Koné, Besara – Madjed, Lind, Johansson Schellhas