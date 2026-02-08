Malmö förlorade mot sydkoreanska mästarna

Under söndagen ställdes Malmö FF mot sydkoreanska Jeonbuk FC.

Detta i en träningsmatch på Marbella Football Center – som slutade med förlust för de Himmelsblå.

Foto: Bildbyrån

Efter avslutat spel i Europa League spelade Malmö FF sin första träningsmatch under sitt andra träningsläger denna vinter.

Detta då man ställdes mot de sydkoreanska mästarna Jeonbuk FC i Marbella, Spanien.

Där skulle den första halvleken sluta utan mål innan Erik Botheim slog in bollen mot mål och en spelare i Jeonbuk styrde in den i eget mål efter sex minuter i den andra akten.

Sju minuter senare var det dags för söndagens andra mål. Detta kom till efter att Robin Olsen stått för en fin räddning innan en spelare i det sydkoreanska laget kunde nicka in returen från nära håll.

Med tre ordinarie minuter kvar att spela skulle Jeonbuk avgöra matchen efter en kontring, som alltså ledde till seger med 2-1.