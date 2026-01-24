Nyförvärvet slog till direkt – när Gais sänkte Sarpsborg

Gais spelade träningsmatch mot norska Sarpsborg under lördagen.

En match som Göteborgsklubben vann med 4–1.

Då slog nyförvärvet Samuel Salter till med ett debutmål.

Foto: Bildbyrån

Gais inledde försäsongen med en träningsmatch mot norska Sarpsborg. Tränaren Fredrik Holmberg valde att testa nya spelare under lördagens match på Valhalla IP.

Ett nyförvärv skulle presentera sig direkt i Samuel Salter. Den kanadensiske anfallaren slog till efter bara fyra minuter. Därefter utökade Gais genom Gustav Lundgren, Filip Beckman och Shalom Ekong.

Gais startelva: Sims – Frej, Cardaklija, Beckman, Wendin Thomasson – Lundgren, Fagerjord, Holmén – Andersson, Salter, Niklasson Petrovic.



