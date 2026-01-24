Nyförvärvet slog till direkt – när Gais sänkte Sarpsborg
Gais spelade träningsmatch mot norska Sarpsborg under lördagen.
En match som Göteborgsklubben vann med 4–1.
Då slog nyförvärvet Samuel Salter till med ett debutmål.
Gais inledde försäsongen med en träningsmatch mot norska Sarpsborg. Tränaren Fredrik Holmberg valde att testa nya spelare under lördagens match på Valhalla IP.
Ett nyförvärv skulle presentera sig direkt i Samuel Salter. Den kanadensiske anfallaren slog till efter bara fyra minuter. Därefter utökade Gais genom Gustav Lundgren, Filip Beckman och Shalom Ekong.
Matchen slutade 4–1.
Gais startelva: Sims – Frej, Cardaklija, Beckman, Wendin Thomasson – Lundgren, Fagerjord, Holmén – Andersson, Salter, Niklasson Petrovic.
