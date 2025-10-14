Tvingas lämna svenska landslagssamlingen

I kväll spelar Sverige kval till U21-EM hemma mot Polen,

Nu står det dock klart att Marcus Rafferty och Elis Bishesari lämnar samlingen med skadekänningar.

Dagen efter svenska A-landslagets fiasko mot Kosovo ska U21-landslaget försöka ta revansch efter storförlusten mot Italien i dagarna.

Klockan 18 väntar Polen på Stadsparksvallen, men två spelare kommer inte till spel.

Det meddelar förbundet nu och det rör sig om Degerfors Marcus Rafferty och Blåvitts Elis Bishesari som har skadekänningar. De återvänder nu till sina klubblag och i stället för Bishesari kallas nu Värnamo-målvakten Viktor Andersson in i truppen.

Sverige har tagit tre poäng på tre kvalmatcher.