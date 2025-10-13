Alexander Isak: ”Det har inte gått vägen”

Blågult har ett poäng i VM-kvalet och ska spela ödesmatch.

Alexander Isak tror att laget har saknat vilja i matcherna.

– Jag känner inte att vi som lag inte vågar eller vill, det har inte varit tillräckligt, säger Alexander Isak på pressträffen.

Foto: Bildbyrån

Det har inte gått Sveriges väg i VM-kvalet mot Kosovo, Schweiz och Slovenien. Blågult har bara fått ihop en poäng. Debutanten Roony Bardghji tyckte inte att spelarna kände sig avslappnade på planen, en bild som Alexander Isak inte delar.

– Det är svårt att sätta på fingret på varför det exakt inte går som man har tänkt. Jag delar inte exakt samma bild. Det finns press utifrån och en press som vi själva känner. Det har inte gått vägen. Jag känner inte att vi som lag inte vågar eller vill, det har inte varit tillräckligt, säger Alexander Isak.

I landslaget är det ibland svårt att få ihop en sammansvetsad grupp, något som många tror är anledningen till prestationen. Viktor Gyökeres tycker att han och Alexander Isak har ett bra samspel trots kritiken.

– Försöka hitta samspel och spela nära varandra och jag tycker vi två har haft ett bra samspel de matcherna vi har spelat tillsammans.

Sverige-Kosovo har avspark klockan 20.45 i kväll.