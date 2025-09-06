Benjamin Tahirovic blev målskytt i överkörningen

Benjamin Tahirovic blev debutmålskytt när Bosnien vann med 6–0 mot San Marino.

Den svensk-bosniske mittfältaren Benjamin Tahirovic, 22, fick äntligen spräcka sin målnolla i landslagströjan. I lördagens VM-kvalmöte borta mot San Marino gav Brøndby-spelaren Bosnien och Hercegovina ledningen med 1–0 efter 21 minuter – hans första fullträff på 19 A-landskamper.

Målet kom kort efter att hemmalagets Alessandro Golinucci visats ut, vilket gav gästerna ett numerärt övertag. Därefter tog veteranen Edin Dzeko över showen med två snabba mål inom tre minuter och satte 3–0.

I den andra halvleken fyllde även Samed Bazdar, Kerim Alajbegović och Nihad Mujakic på målskörden, vilket fastställde slutresultatet till hela 6–0.

Efter segern står Bosnien och Hercegovina på tolv poäng efter fyra spelade matcher. På tisdag väntar en tuffare utmaning – då ställs laget mot Österrike på hemmaplan i nästa kvalmöte.