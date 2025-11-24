Blickarna mot Bolivia och Surinam: ”Vore obeskrivligt”

Amar Muhsin öste in mål i årets superetta.

Till sommaren kan han spela VM för Irak, detta om landet vinner playoffet i mars där vinnaren mellan Bolivia och Surinam väntar för irakierna.

– Att ge 45 miljoner irakier ett VM… det går inte att förklara, det vore obeskrivligt, säger göteborgaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han har haft en brokig karriär med spel i Gunnilse, Utsikten, Jönköpings Södra, Skövde, Assyriska IK, AFC Eskilstuna, Helsingborg och Brage – alla klubbar sedan 2018.

Men nu har Amar Muhsin precis gjort sin bästa säsong i karriären med skytteligaseger i superettan för sitt IK Brage med 21 mål.

Nu talar det mesta för en flytt i vinter.

– Jag har längtat efter att få visa att jag kan göra många mål. Vi får se vad som händer. Jag hoppas få testa vingarna, det hade varit kul, säger 27-åringen till FotbollDirekt och fortsätter:

– Klart det finns intresse, men det kanske var mer konkret för några månader sedan (när transferfönstret var öppet). Nu har det lugnat sig lite, men vi får se.

VM-playoff väntar i Mexiko för Irak

Muhsin är nyligen hemkommen från Iraks landslagssamling som slutade i jubel. Irakierna fixade en playoffplats efter en dramatisk viktoria mot Förenade Arabemiraten och i torsdags lottades playoffet där Irak ställs i final mot vinnaren mellan Surinam och Bolivia på mexikansk mark.

– Att ge 45 miljoner irakier ett VM… bara själva avancemanget nu märkte man på folket hur hur stort det var. Så ett VM med Irak, det går inte att förklara, det vore obeskrivligt.

Skrattar till på frågan om Yasin och Ronaldo: ”Stämmer säkert”

Muhsin gjorde landslagsdebut 2022 och han är långt ifrån enda svensk i Irak.

– Vi är många svenskar i landslaget. Det är Rebin Sulakaimar, Amir Al Ammari, Hussein Ali, Aimar Sher, Kevin Yakoub… jag kanske har glömt någon. Men vi har roligt, vi pratar svenska med varandra. Vi har det bra.

Men ingen av er är större än Ahmed Yasin ännu?

– Haha, han är stor, han var först av alla svenskar att spela för Iraks landslag, säger Muhsin om ÖSK-veteranen.

Stämmer det att han kallas för Iraks Ronaldo?

– Det stämmer säkert. Jag har inte hört det själv, men det stämmer nog. Han är väldigt stor i Irak, säger Muhsin om jämförelsen mellan Yasin och den portugisiska världsstjärnan innan han skrattar igen.