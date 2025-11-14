Då spelar svenska damlandslaget VM-kvalet

Sverige kommer att kvala till VM 2027.

Damlandslaget inleder borta mot Italien.

Så ser hela spelschemat ut.

Foto: Bildbyrån

De svenska damlandslaget inleder inleder kvalet till VM 2027 i vår. Sedan tidigare stod det klart att Sverige hamnar i grupp med Italien, Danmark och Serbien.

Nu har även spelschemat spikats. Blågult inleder på bortaplan mot Italien den 3 mars och avslutas sedan hemma mot Italien den 9 juni.

Det svenska damlandslaget har spelat sina hemmamatcher i Göteborg. Det är ännu inte fastställt vilka matcharenor och avsparkstider det är i VM-kvalet.

Spelschemat i VM-kvalet: