Då spelar svenska damlandslaget VM-kvalet
Sverige kommer att kvala till VM 2027.
Damlandslaget inleder borta mot Italien.
Så ser hela spelschemat ut.
De svenska damlandslaget inleder inleder kvalet till VM 2027 i vår. Sedan tidigare stod det klart att Sverige hamnar i grupp med Italien, Danmark och Serbien.
Nu har även spelschemat spikats. Blågult inleder på bortaplan mot Italien den 3 mars och avslutas sedan hemma mot Italien den 9 juni.
Det svenska damlandslaget har spelat sina hemmamatcher i Göteborg. Det är ännu inte fastställt vilka matcharenor och avsparkstider det är i VM-kvalet.
Spelschemat i VM-kvalet:
- 3 mars, Italien – Sverige
- 7 mars, Serbien – Sverige
- 14 april, Sverige – Danmark
- 18 april, Sverige – Serbien
- 5 juni, Danmark – Sverige
- 9 juni, Sverige – Italien
