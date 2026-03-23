Därför ger Tomassons skrällnamn inte upp Blågult

Hösten 2024 chockade Jon Dahl Tomasson genom att ta ut doldisen Henrik Castegren i Nations League.

Sedan dess har dock Sirius lagkapten fått följa landslaget från tv:n.

Men det gör inte att han ger upp en plats i Graham Potters lag.

– Alla spelare drömmer om det, även jag, säger 29-åringen till FotbollDirekt.

I dag samlas det svenska landslaget i Valencia inför VM-playoffet mot Ukraina på torsdag.

Taha Ali, Elliot Stroud, Kristoffer Nordfeldt och Gustav Lundgren är allsvenskans bidrag i Graham Potters trupp.

Därmed får Henrik Castegren fortsatt vänta på comebacken i landslaget. För i november 2024 var han skrällen inför C-divisionens avslutning i Nations League.

Men det gör inte att han ger upp en comeback i Blågult.

– Jag skulle säga att alla spelare drömmer om landslaget, även jag. Sedan tänker jag inte på det dagligen utan mitt fokus är Sirius. Jag gör allt jag kan i klubblaget och så får vi se hur långt det tar mig. Landslaget är mer en bonus, säger försvarsspelaren till FD.

Med tanke på hur bra Sirius varit den här vintern och att Potter var ute på en liten Sverigeturné nyligen, hade du någon förhoppning om att komma med i truppen mot Ukraina?

– Det var inget som jag tänkte på, nej. Hade jag kommit med hade det varit en bonus. Jag är på en väldigt bra plats i livet och karriären.

Lämnade Ungern efter bara ett halvår: ”Familjesituationen var inte fantastisk”

Kort efter att Castegren blev uttagen av Tomasson i slutet av 2024 lämnade han Sirius för spel i Debrecen.

Men tiden i ungerska storklubben blev inte alls som tänkt och i somras återvände Castegren till Sirius efter blott ett halvår i Ungern.

– Familjesituationen var inte fantastisk. Vi trivdes inte och vi gick igenom en del tuffa grejer. Man värderar livet hemma, vad Sverige står för och närheten till familj och vänner.

Vad står Ungern för?

– Vad menar du?

Du sa ”vad Sverige står för”, blev det en kulturkrock i Ungern?

– Nej absolut inte, men vi märkte hur pass bra vi trivdes i Sirius. Nära till familj och vår sons vänner. Det väger tyngre än extra pengar i fickan.