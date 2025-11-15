De kan Sverige ställas mot i VM-playoff

Sverige kommer att spela playoff till VM i mars.

Här är de nationer som Blågult kan ställas mot i en playoff-semifinal.

Foto: Bildbyrån

Sveriges chanser att ta en andraplats i VM-kvalgruppen hängde på en seger mot Schweiz och att Kosovo förlorade mot Slovenien.

Det blev ingetdera.

I stället får Graham Potter och det svenska landslaget rikta in sig på VM-playoff i mars. Platsen till playoff fick Sverige genom att vinna sin grupp i Nations League.

VM-playoff avgörs genom enkelmöten i semifinal och final. Där tar sig fyra finalvinnare vidare till Vm-slutspelet i USA, Kanada och Mexiko. Inför lottningen till playoff-matcherna är Sverige seedat i den fjärde potten och ställs mot nationerna i den första potten. Blågult spelar sin semifinal på bortaplan mot något av de fyra högst rankade landslagen som slutade tvåa i VM-kvalspelet.

Utifrån de nuvarande ställningarna i VM-kvalgrupperna har Sverige störst chans att ställas mot Italien, Turkiet, Ukraina och Polen i en playoff-semifinal.

Semifinalerna spelas den 26 mars och finalerna den 31 mars 2026.

Lottningen sker den 20 november.