Depays milstolpe – bästa målskytten någonsin i Nederländerna

Memphis Depay gjorde 1-0-målet för Nederländerna i VM-kvalmatchen mot Litauen.

Det innebar inte bara att hans landslag gick upp i ledning – utan att anfallaren slog rekord.

Detta sett till antal mål i Nederländernas landslag.

Inför söndagens VM-kvalmatch mellan Litauen och Nederländerna stod Mempis Depay, 31, noterad för 50 mål i den orangea landslagströjan.

Detta innebar en delad ledning över antal mål i landslagets historia, med Robin Van Persie.

Elva minuter in i matchen skulle Depay, som idag spelar i brasilianska Corinthians, kliva upp som ensam rekordhållare.

Detta då han, på volley, bredsidade in 1-0 efter ett vackert inlägg från Cody Gakpo.

Således är Memphis Depay historisk i Nederländerna, med flest antal mål någonsin.