Depays milstolpe – bästa målskytten någonsin i Nederländerna
Memphis Depay gjorde 1-0-målet för Nederländerna i VM-kvalmatchen mot Litauen.
Det innebar inte bara att hans landslag gick upp i ledning – utan att anfallaren slog rekord.
Detta sett till antal mål i Nederländernas landslag.
Inför söndagens VM-kvalmatch mellan Litauen och Nederländerna stod Mempis Depay, 31, noterad för 50 mål i den orangea landslagströjan.
Detta innebar en delad ledning över antal mål i landslagets historia, med Robin Van Persie.
Elva minuter in i matchen skulle Depay, som idag spelar i brasilianska Corinthians, kliva upp som ensam rekordhållare.
Detta då han, på volley, bredsidade in 1-0 efter ett vackert inlägg från Cody Gakpo.
Således är Memphis Depay historisk i Nederländerna, med flest antal mål någonsin.
Memphis Depay has become the all-time top men's goal scorer for the Netherlands 🥇👏
51 and counting 😮💨 pic.twitter.com/CjpIvmYp7M
— Match of the Day (@BBCMOTD) September 7, 2025
