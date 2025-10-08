Egypten klart för VM – Salah ny rekordman

Egypten är klart för VM.

Detta efter att ha vunnit mot Djibouti med 3–0.

Mohamed Salah stod för två av målen.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen ställdes Egypten mot Djibouti i VM-kvalspelet. En match där Liverpool-stjärna Mohamed Salah visade vägen när Egypten vann med 3–0.

Segern innebär att Egypten kvalificerar till VM 2026 i Kanada, Mexiko och USA. Trots en kvalmatch klar har Egypten fem ointagliga poäng ner till tvåan Burkina Faso i gruppen.

Med sina två mål blev Salah den spelare som gjort flest fullträffar i det afrikanska VM-kvalspelet. Egyptiern med sina 20 mål går om Didier Drogba Samuel Etoo och Islam Slimani med 18.