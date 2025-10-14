Prenumerera

Foto: Bildbyrån

England klara för VM – krossade Lettland

England krossade Lettland.
Därmed säkrade England en VM-biljett.

251014 Fotboll, VM Soccer Football - FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Latvia v England - Daugava Stadium, Riga, Latvia - October 14, 2025 England's Harry Kane, Jarrod Bowen and Elliot Anderson celebrate after qualifying for the FIFA World Cup Action Images via Reuters/Paul Childs
Foto: Bildbyrån

Efter fem raka vinster hade England möjlighet att säkra VM-biljetten till 2026 redan med två matcher kvar att spela – förutsatt seger borta mot Lettland. England tog snabbt kontroll över spelet i Riga och i den 25:e minuten satte Anthony Gordon 1–0 efter att ha skurit in från vänsterkanten och placerat bollen i nät med högerfoten.

Strax före paus utökade Harry Kane ledningen med ett elegant vänsterskott till 2–0, innan han själv slog in 3–0 från straffpunkten.

I den andra halvleken fastställdes segersiffrorna till 5–0 genom ett lettiskt självmål och en fullträff av Eberechi Eze.

England är därmed klart för VM 2026 med facit sex raka segrar, 17 gjorda mål och fortfarande utan att ha släppt in ett enda.

