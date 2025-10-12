TV: Färöarna skrällvann mot Tjeckien

Färöarna stod för en stor skräll när de slog Tjeckien med 2–1 i VM-kvalet.

Hanus Sørensen och Martin Agnarsson blev matchhjältar.

Foto: Bildbyrån

I en oväntad vändning vann Färöarna mot gruppledande Tjeckien med 2–1. Trots att Tjeckien rankas som världens 39:e bästa nation och Färöarna 136:a, lyckades pyttelaget ta hem segern.

Matchens hjältar blev Hanus Sørensen och Martin Agnarsson, som nätade för hemmalaget. Tjeckiens mål gjordes av Adam Karabec.

Resultatet skakar om gruppen. Tjeckien har spelat sju matcher och ligger fortfarande i topp, men grupptvåan Kroatien, som har två matcher färre spelade, ligger bara en poäng bakom.

Färöarna klättrar till tredjeplatsen i gruppen och ligger nu en poäng före Tjeckien med en kvalmatch kvar att spela, vilket gör gruppavslutningen extra spännande.