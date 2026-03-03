Förbundskaptenen avslöjar – match mot Blågult

Sverige ser ut att spela träningsmatch mot Norge i sommar.

Det avslöjade den norske förbundskaptenen Ståle Solbakken.

– Motståndaren är nästan redo, sa Solbakken enligt Nettavisen.

Foto: Bildbyrån

Norge är klart för VM i sommar efter att ha krossat motståndet i kvalspelet. Inför mästerskapet ser det ut att bli en träningsmatch mot Sverige den 1 juni i Oslo. Enligt tidningen Nettavisen ska förbundskaptenen Ståle Solbakken ha samtalat med Norges generalsekreterare Karl-Petter Løken under en årskongress.

Solbakken ska under samtalet med Løken avslöjat att det lär bli en träningsmatch mot just Blågult.

– Motståndaren är nästan redo, ja, sa Solbakken enligt Nettavisen och tillade:

– Jag gissar på Sverige.

Det norska fotbollförbundet vill inte kommentera ytterligare information innan något är bekräftat.