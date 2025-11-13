TV: Frankrike klara för VM efter seger mot Ukraina

Frankrike tog en säker seger mot Ukraina med 4–0 i VM-kvalet.

Nu är nationen klara för VM 2026.

Foto: Bildbyrån

Första halvlek mellan Frankrike och Ukraina slutade mållös, men i den andra öppnade målskyttet snabbt. Mbappé satte en straff i den 55:e minuten och Michael Olise utökade till 2–0.

Med mindre än tio minuter kvar av ordinarie tid satte Mbappé sitt andra mål i matchen i öppet mål, vilket gav 3–0. I slutminuterna fullbordade Hugo Ekitike segern med sitt första landslagsmål.

Segern innebär att Frankrike, silvermedaljören från senaste VM, är klara för nästa sommars mästerskap i USA, Kanada och Mexiko.