BOSÖN. Gabriel Gudmundsson har bytt Lille mot Leeds United i Premier League.

Där har han stiftat bekantskap med slovenen Jaka Bijol – som han möter senare ikväll.

– Det är jätteviktigt att vi vinner den matchen så att jag kan hålla på lite med honom, säger Gudmundsson.

Efter fyra år i franska LOSC Lille har Gabriel Gudmundsson, 26, bytt Frankrike mot England och Ligue 1 mot Premier League.

Detta då han har skrivit på för Leeds United där han redan har hunnit imponera under den nyss påbörjade säsongen.

På de tre inledande PL-matcherna har Leeds nämligen tagit fyra poäng som nykomlingar, vilket Gudmundsson inte menar är fy skam.

– Många hade tagit det på förhand. Sedan vill man vinna varje match men man får vara realistisk också. Förlusten mot Arsenal kommer inte att sätta prägeln för vår säsong. Det är bara att acceptera och glömma, säger han under onsdagens pressträff och fortsätter:

– Jag har kommit in bra i laget och det har gått ganska fort. Det är nog därför det har gått så bra.

Att flytta till Premier League är ingen liten sak. Åtminstone inte för Gudmundsson som har drömt om detta sedan länge.

– Jag är så otroligt stolt över att vara på den här nivån. Jag har drömt om Premier League sedan jag var liten. Det är riktigt kul att ha kommit till Leeds, jag visste att det var en stor och anrik klubb, men inte att det skulle vara så stort.

Vill reta lagkamraten Jaka Bijol: ”Klart att vi har snackat lite”

Skadekänningen han fick mot Newcastle United förra helgen är dock ingenting som påverkar svensken inför dagens VM-kvalmatch mot Slovenien.

– Det är bra. Inga problem. Jag är helt redo. Jag fick en smäll tidigt och försökte kämpa mig igenom, men det blev tungt mot slutet. Jag har 90 minuter i mig om det behövs.

I matchen mot Slovenien väntar ett tämligen familjärt möte för Gudmundsson som ställs mot sin nya lagkamrat Jaka Bijol. Då hoppas svensken på seger, av flera anledningar.

– Det är jätteviktigt att vi vinner den matchen, så att jag kan hålla på lite med honom när jag kommer tillbaka. Det är klart att vi har snackat och tuggat lite med varandra, så det blir viktigt att vi får med oss en vinst, avslutar Gudmundsson.