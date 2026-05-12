Hugo Larsson uppges vara utanför VM-truppen

Hugo Larsson sägs missa VM.

Detta då han lämnas utanför truppen, enligt Fotbollskanalen.

Under tisdagen presenterar förbundskaptenen Graham Potter Sveriges VM-trupp till sommaren. Nu kommer uppgifter om att Eintracht Frankfurts mittfältare Hugo Larsson lämnas utanför.

Enligt Fotbollskanalen har Larsson blivit kontaktad av Potter med beskedet att han inte blir en del av laget som ska tävla i VM.

Larsson debuterade för Blågult 2023 och har hittills gjort tolv landskamper. 21-åringen fick ingen speltid i Sveriges senaste playoff-matcher mot Ukraina och Polen.