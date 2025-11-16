Irland säkrar VM-playoff – efter galen dramatik

Irland ställdes mot Ungern i VM-kvalet.

Då såg Troy Parrott till att säkra en playoff-plats till Irland efter att ha gjort hattrick.

Foto: Alamy

Efter att Portugal dominerat gruppen i VM-kvalet stod det mellan Irland och Ungern om vem som säkrar andraplatsen. De båda nationerna drabbade samman i Budapest under söndagen och det blev dramatiskt ända in i slutet.

Ungern fick en drömstart när Dániel Lukács satte 2–0 efter tre minuter. Irland svarade tolv minuter senare med en kvittering genom Troy PArrott.

Åtta minuter innan halvtid återtog ungrarna ledningen.

Med tio minuter kvar av matchen satte Troy Parrott mål nummer två – men han var inte färdig.

I den 97:e minuten höll sig Parrott framme och styrde in 3–2-målet vilket i sin tur gav Irland en plats till playoff.

Portugal som ställdes mot Armenien stod för en rejäl seger med 9–1, dett trots att Cristiano Ronaldo var avstängd.