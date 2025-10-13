GÖTEBORG. Sverige har två av Europas hetaste anfallare.

Trots det har anfallsspelet inte levererat och toppduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres är fortsatt mållös i VM-kvalet.

– Jag tror på att den här spelidén och att det offensiva är rätt sätt, säger Isak.

Starten på det svenska kvalet till VM 2026 har varit ett fiasko. Efter halva kvalspelet står ”Blågult” på en inspelad poäng, och efter förlusten hemma mot Schweiz i fredags är förstaplatsen i gruppen, och därmed direktplatsen till VM i Nordamerika, onåbar för Sverige.

Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson har fått hård kritik efter fiaskostarten, men även spelartruppen har kritiserats av både supportrar och experter.

– Vi spelare är ganska tydliga och självkritiska. Efter matcher där vi inte vinner eller presterar bra hör jag i alla fall bara spelare prata om att vi inte har gjort rätt saker på planen, att vi inte har presterat tillräckligt bra. Jag tycker att vi är självkritiska och ser oss själva i spegeln, säger Alexander Isak på söndagens presskonferens inför matchen mot Kosovo.

Det svenska sättet att spela har också varit ett kritiserat sådant under de senaste veckorna. ”Blågult” har haft enorma problem med försvarsspelet och på tre kvalmatcher har landslaget släppt in sex mål – och bara gjort två framåt.

– Man kan prata om sättet vi spelar och alla bitar runt omkring, men du ska göra det ute på planen och vi ska göra det tillsammans. Det kommer uppstå situationer som man behöver lösa. I några matcher har vi inte löst de situationerna tillräckligt bra. Då handlar det inte om sättet vi ska spela på utan mer om hur vi löser situationer ute på planen, säger Viktor Gyökeres.

Anfallskollegan Isak håller med om att Sveriges framåtlutade spelsätt är helt rätt för den blågula truppen, även om det inte har givit resultat i kvalet.

– Jag tror på att den här spelidén och att det offensiva är rätt sätt. Sedan kan man ha två tankar samtidigt, och fortfarande vara missnöjd med våra resultat. Det behöver inte betyda att det är fel på allting. Vi behöver prestera bättre och göra ett bättre jobb som lag och ta poäng. Det kan vi göra på det här sättet. Vi behöver bara göra allting bättre, säger han.

Toppduon mållös i VM-kvalet

Båda parterna i anfallsduon har haft brokiga somrar. Viktor Gyökeres strejkade sig bort från portugisiska Sporting för att få igenom flytten till Arsenal, medan Isak vägrade att spela och träna med Newcastle innan rekordövergången till Liverpool blev klar på Deadline Day.

Avsaknaden av en ordentlig försäsong med ett klubblag har lett till att Isak fortfarande är mållös i Premier League för Liverpool. Anfallaren har inte gjort mål i det svenska landslaget sedan i en träningslandskamp mot Nordirland i slutet av mars, medan Gyökeres senaste fullträff i ”Blågult” kom i Nations League-matchen mot Azerbajdzjan i november 2024.

Liverpool-spelaren förklarar svackan med att han ligger någon månad efter i formen, och att kroppen egentligen ”kanske är i september”.

– Jag påverkas inte så mycket av det (målsvackan, reds. anm), i alla fall mentalt. Det är bara att man är i ett tidigare skede än vanligt. Jag kanske är i september just nu. Men det är fotbollen. Vi alla anpassar oss till situationerna vi är i. Det känns bra.

– Det är klart att det hade varit optimalt att ha en hel försäsong och träna varenda pass helt perfekt. Men ibland kan det se annorlunda ut. Du kan vara skadad eller det kan vara något annat. Man försöker bara anpassa sig till situationen och göra det bästa utav den, fyller Gyökeres i.

– Man vill alltid göra mål. Det suget kommer man alltid att ha, men det är bara att fortsätta gå in i varje match med tron om att man ska göra mål. Man ska inte tänka för mycket på det, fortsätter Arsenal-strikern.

Matchen mellan Sverige och Kosovo startar klockan 20:45 under måndagskvällen.