TV: Blytungt för Sverige – föll mot Schweiz hemma

Sverige stod inför en tuff uppgift i VM-kvalet då man välkomnade Schweiz till Nationalarenan.

Trots ett skott i stolpen och ett missat öppet mål från Lucas Bergvall förlorade Sverige.

Detta efter att Granit Xhaka gjort mål från straffpunkten och Johan Manzambi satt spiken i kistan på tilläggstid.

Foto: Bildbyrån

Ett oavgjort resultat borta mot Slovenien blev en smärtsam förlust mot Kosovo i Pristina omgången efter.

Det innebär att Sverige stod på en poäng efter två omgångar av VM-kvalet och var pressade att vinna hemma mot Schweiz.

Den första halvleken på Strawberry arena var en spännande sådan som böljade fram och tillbaka en del, även om Schweiz var laget som skapade mest.

Båda lagen hade en varsin boll i stolpen när den första halvleken närmade sig sitt slut.

Då ställde Sverige om och Alexander Isak sprang sig fri. Istället för att skjuta spelade han fram Lucas Bergvall som tagit en maxlöpning mot mål. Buren var öppen för Spurs-spelaren som inte fick träff på bollen och missade ett jätteläge att ta ledningen.

– Det här är ju mål. Lucas Bergvall löper jättebra och tar sig in i rätt yta. Han ska bara raka in den i tom bur… Och det där är ju en ofattbar miss, sade Erik Niva i Viaplays sändning.

Något mål från Bergvall blev det inte, och den andra halvleken var inte mycket bättre från Sverige.

Istället skulle Schweiz, efter att Alexander Bernhardsson gjort ner Djibril Sow, göra matchens första mål från straffpunkten. Granit Xhaka visade inga nerver när han dundrade upp bollen i mitten av målet och tog ledningen för sitt land.

Sveriges hetaste chans till kvittering hade Lucas Bergvall som stod för en fin aktion i straffområdet och skulle raka in bollen på halvvolley – men fick felträff och missade helt.

Någon kvittering blev det inte, utan istället skulle Schweiz utöka på stopptid. Detta genom ett avslut från Johan Manzambi som letade sig in bakom Johansson.

Förlusten för Sverige innebär att man har spelat in en poäng på tre matcher och ligger sist i VM-kvalgruppen. Schweiz toppar den med tre raka segrar.