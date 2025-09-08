Italien vände och vann kaosmatch mot Israel

Italien var illa ute mot Israel i VM-kvalet då man låg under två gånger om.

Därefter lyckades man vinna en galen match med hela 5-4.

Detta i en match där de italienska fansen protesterade mot konflikten i Gaza.

Det blev en händelserik match på Nagyerdei Stadion, där Israel spelade som hemmalag, under måndagskvällen.

Det hela började med att Manuel Locatelli stod för ett självmål efter 16 minuter innan Moise Kean kvitterade matchen strax före halvtid.

I den andra halvleken skulle det bli åka av.

Först tog Israel, för andra gången, ledningen. Detta genom Dor Peretz. Strax efter det gjorde Moise Kean sitt andra mål för matchen och kvitterade, innan Matteo Politano hade vänt matchen till Italiens fördel efter en knapp timmes spel.

Därefter skulle Giacomo Raspadori göra 4-2 för Italien innan Israel, i minut 87 och 89, gjorde 4-3 och 4-4.

Det var dock inte slut där. På tilläggstid gjorde Sandro Tonali matchens nionde (!) mål och tog med sig alla poäng för Italien.

***

Inför matchen markerade de italienska supportrarna mot Israel. Detta genom att vända ryggarna till under den israeliska nationalsången och genom att hålla upp stoppskyltar som en signal om att konflikten i Gaza ska nå ett slut.