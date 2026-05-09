Japansk oro inför VM – stjärnan skadad mot Wolves

Han är en av landets största stjärnor.

Nu har Kaoru Mitoma dragit på sig en skada.

– Det såg inte bra ut, säger Brighton-tränaren Fabian Hürzeler enligt The Athletic.

Med en dryg månad kvar till VM-premiären kan Japan åkt på en riktigt stor smäll.

Under lördagen ställdes Brighton & Hove Albion mot Wolverhampton Wanderers i Premier League, vilket var en match som ”fiskmåsarna” skulle vinna med 3-0.

Däremot tvingades stjärnan Kaoru Mitoma att utgå i den 58:e minuten, med ett förkrossat ansikte. Således står det inte klart om 28-åringen kommer att kunna medverka i matchen mot Sverige – även om Brighton-tränarn är positiv till skadans art.

– Vi måste invänta undersökningen och få klarhet. Det såg inte bra ut, men jag är positiv. Det är definitivt baksida lår, säger Fabian Hürzeler enligt The Athletic.

Japan spelar sin premiär i VM mot Nederländerna den 14 juni och möter Sverige i den sista gruppspelsmatchen, den 26 juni.