Jon Dahl Tomasson tror på VM för Sverige: ”Vi har visat att vi kan spela fin fotboll”

Fiasko för Sverige som förlorade VM-kvalmatchen mot Kosovo.

Trots det tror förbundskapten Jon Dahl Tomasson på VM.

– Det är ett steg tillbaka, men vi kommer hitta en väg för att ta oss till VM, säger Jon Dahl Tomasson till SVT Sport.

Foto: Bildbyrån

Sverige förlorade mot Kosovo med 2–0 och det var ord och inga visor från experter, supportar och spelarna själva. Nu berättar förbundskaptenen om känslan efter fiaskot.

– Jag håller med om att det inte var toppen ikväll, jag är besviken. Men om man tittar tillbaka till förra matchen mot Slovenien så spelade vi jättebra. Ikväll var vi inte bra, Kosovo var bättre på allt och förtjänade segern, säger Jon Dahl Tomasson till SVT Sport.

Sverige ligger trea i gruppen och har fem poäng upp til gruppledaren Schweiz. Det är en del VM-kval matcher kvar, men det blir kniven mot strupen i kommande matcher.



– Det är ett steg tillbaka, men vi kommer hitta en väg för att ta oss till VM. Vi har visat att vi kan spela fin fotboll, säger Jon Dahl Tomasson.

Spelarna har visat sitt stöd till förbundskaptenen, något som även Fotbollschefen Kim Källström gör.

– Vi har fullt förtroende, absolut. Det gäller att analysera den här matchen och se vad vi kan göra bättre. Det går inte att slänga allt så fort det börjar gå emot lite, säger Källström till SVT Sport.