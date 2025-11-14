Allsvenska stjärnorna startar för Finland

Finland spelar VM-kval mot Malta under fredagen.

Då startar Dif-backen Miro Tenho och Sirius-mittfältaren Leo Walta.

Matchen startar 18.00.

Finland ligger trea i sin kvalgrupp till VM 2026. Under fredagen ställs de mot Malta på hemmaplan.

I Finlands startelva finns två allsvenska bekantingar i form av Djurgårdens mittback Miro Tenho och Sirius-stjärnan Leo Walta. Östers Anssi Suhonen inleder på bänken.

Startelvor:

Finland: Sinisalo – Lähteenmäki, Koski, Tenho – Mahuta, Kairinen, Markhiev, Antman – Walta – Pohjanpalo, Källman

Malta: Bonello – Muscat, Shaw, Pepe, Corbalan – Guillaumier, Satariano – J. Mbong, P. Mbong, Chouaref – Cardona