Allsvenska stjärnorna startar för Finland

Finland spelar VM-kval mot Malta under fredagen.
Då startar Dif-backen Miro Tenho och Sirius-mittfältaren Leo Walta.
Matchen startar 18.00.
Finland ligger trea i sin kvalgrupp till VM 2026. Under fredagen ställs de mot Malta på hemmaplan.
I Finlands startelva finns två allsvenska bekantingar i form av Djurgårdens mittback Miro Tenho och Sirius-stjärnan Leo Walta. Östers Anssi Suhonen inleder på bänken.
Startelvor:
Finland: Sinisalo – Lähteenmäki, Koski, Tenho – Mahuta, Kairinen, Markhiev, Antman – Walta – Pohjanpalo, Källman
Malta: Bonello – Muscat, Shaw, Pepe, Corbalan – Guillaumier, Satariano – J. Mbong, P. Mbong, Chouaref – Cardona
