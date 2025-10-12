TV: Dansk seger hemma på Parken – upp i topp

Danmark besegrade Grekland i VM-kvalet hemma på Parken under söndagskvällen.

Detta efter dubbla misstag av gästerna.

Matchen slutade 3-1.

Foto: Bildbyrån

Det var i den 20:e minuten som Danmark tog ledningen i matchen. Det efter en misslyckad hemåtpassning av Christos Zafeiris. Uniteds Rasmus Höjlund såg till att ta till vara på chansen och kunde enkelt se till att ge sitt landslag ledningen med 1-0.



Senare nickade Joachim Andersen nickade in en hörna och efter ytterligare ett misstag av Grekland stod det 3-0 innan halvtid. Mikkel Damsgaard målskytt denna gång.



