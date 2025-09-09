Island chockade Frankrike – tog ledningen i Paris

Frankrike vann sin premiär mot Ukraina med 2-0.

Island vann sin mot Azerbajdzjan med hela 5-0.

Under tisdagen chockade Island Frankrike i Paris – då man tog ledningen med 1-0.

Foto: Alamy

Under tisdagskvällen avslutas det europeiska VM-kvalet för september månad.

I Paris ställdes Frankrike, som vann sin premiär mot Ukraina med 2-0, mot Island som krossade Azerbajdzjan med 5-0 i fredags.

På Parc des Princes skulle den lilla ö-nationen chockera hela Frankrike. Detta då Blackburn-spelaren Andri Guðjohnsen tog till vara på en mycket slarvig passning från Michael Olise och enkelt tryckte in 1-0 i den 21:a minuten.

Därefter kvitterade Frankrike strax före paus, genom Kylian Mbappé som slog till från straffpunkten.

Matchen pågår.