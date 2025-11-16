Norge till VM – första gången sedan 1998

Norge är klart för VM 2026.

Detta efter att ha vunnit mot Italien med 4–1.

Foto: Bildbyrån

Det stod mellan Italien och Norge vem som kniper gruppsegern i kvalet till VM. Inför deras match under söndagen var det Norge som toppade gruppen. Målskillnaden var dock stor och Italien skulle behöva vinna med stora siffror för att gå om norrmännen.

När matchen väl var i gång tog Italien ledningen. Det var i den 11:e minuten som Federico Dimarco spelade fram till Francesco Pio Esposito, som i sin tur gjorde 1–0.

I den andra halvleken kvitterade norge genom Antonio Nusa. Leipzig-spelaren drog till med et läckert avslut som hittade krysset.

Med drygt tolv minuter kvar av matchen slog Erling Haaland till med ett mål och Norge hade vänt matchen mot Italien. Men den norske anfallsstjärnan nöjde sig inte där utan tryckte in 3–1 bara minuten senare.

I slutet av matchen stängde inbytte Jørgen Strand Larsen matchen. Segern innebar att Norge är klart för VM 2026 och här där till gått rent genom hela kvalet.

Senast Norge spelade VM var 1998.

För Italiens del väntar playoff där Sverige kan stå för motståndet.