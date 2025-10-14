Jon Dahl Tomasson sparkas

Jon Dahl Tomasson har fått sparken som svensk förbundskapten.

Nyheten basunerades ut vid 15-tiden under tisdagen.

Kosovomatchen i går blev droppen. Jon Dahl Tomasson tvingas bort som svensk förbundskapten efter 0-1 i baken på Nya Ullevi.

Det här är första gången någonsin som svenska landslaget väljer att sparka sin tränare under kontrakt.

Så här motiveras beslutet att göra sig av med Dahl Tomasson.

– Beslutet som förbundsstyrelsen tagit bottnar i att herrlandslaget inte levererat de resultat vi hoppats på. Det finns fortsatt en chans till playoff i mars och vårt ansvar är att se till att vi har så optimala förutsättningar som möjligt för att kunna nå ett VM-slutspel. I det bedömer vi att det krävs ett nytt ledarskap i form av en ny förbundskapten, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Simon Åström.

Fotbollschef Kim Källström:

– Vi har en grupp spelare som vi tror på väldigt mycket och vill skapa nya möjligheter för dem att leverera. Vi har tron på att det här laget kan ta sig till VM om chansen till playoff finns i mars. Jag vill passa på att tacka Jon för den här perioden. Jon har varit professionell i relationen med spelarna, ledarna i landslagsstaben och med SvFF. Det är alltid tråkigt att gå skilda vägar, men fotbollen är resultatbaserad och vi har kommit till en punkt där resultaten inte räcker till.

Förbundet skriver följande kring processen att hitta en ersättare:

”Arbetet med att finna en ny förbundskapten för herrlandslaget, samt att se över befintlig stab, inleds omgående. Hur det arbetet ska formeras och fortlöpa återkommer SvFF till”.