Foto: Bildbyrån

TV: Tenho orsakade straff när Nederländerna krossade Finland

Moa Jansson
Nederländerna körde över Finland och vann med hela 4-0 i söndagens VM-kvalmatch.
Djurgårdens Miro Tenho låg orsakade en straff i slutet av den första halvleken.

Foto: Bildbyrån


Matchen mellan Finland och Nederländerna inleddes med ett tidigt nederländskt tryck. Redan efter åtta minuter spräcktes nollan när Donyell Malen väggspelade med Memphis Depay och elegant pricksköt in 1–0 bakom finske målvakten Jesse Joronen.

Ledningen ökade snabbt. Virgil van Dijk nickade in 2–0 på ett inlägg från en frispark, och då hade inte ens 20 minuter spelats.

Djurgårdens Miro Tenho blev olycklig i slutet av första halvlek när han stoppade ett skott från Justin Kluivert med armen.
Straffen förvaltade Memphis Depay kyligt, vilket fastställde 3–0 innan pausvilan.

I den andra halvleken gjorde Nederländerna även 4-0 vilket skrevs till slutresultatet.

Startelvor:

Nederländerna: Verbruggen – Dumfries, Timber, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, Kluivert, de Jong – Malen, Depay, Gakpo

Finland: Joronen – Alho, Ståhl, Tenho, Koski, Lähteenmäki – Antman, Kairinen, Väänänen, Keskinen – Walta

