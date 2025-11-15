Så startar Sverige – Potters första elva

Sverige ställs mot Schweiz i VM-kvalet.

Nu har den nya förbundskaptenen Graham potter presenterat sin första elva.

Foto: Bildbyrån

Sveriges VM-kval har hittills varit ett fiasko. Blågult ligger sist i gruppen och behöver vinna resterande matcher, och förlita sig på andra resultat, för att nå VM utan playoff.

Sedan tidigare stod det klart att Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak inte kommer att starta i lördagens match mot Schweiz.

Graham Potter väljer i stället att ställa upp med Gustaf Lagerbielke och Isak Hien som mittbackar. Benjamin Nygren startar på topp.

Alexander Isak finns med i truppen men inleder på bänken.

Matchen mellan Schweiz och Sverige startar 20.45.

Startelvor:

Schweiz: Gregor Kobel – Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez – Michel Aebischer, Granit Xhaka – Dan Ndoye, Fabian Rieder, Ruben Vargas – Breel Embolo

Sverige: Viktor Johansson – Emil Holm, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke, Daniel Svensson – Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Anthony Elanga – Mattias Svanberg, Benjamin Nygren