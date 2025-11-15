JUST NU: Sverige föll mot Schweiz – blir oseedad i playoff

Sverige föll mot Schweiz i VM-kvalet.

Därmed blir Blågult oseedade i playoff.

Matchen slutade 4–1 till Schweiz.

Foto: Bildbyrån

Sveriges VM-kval har hittills varit ett fiasko. Blågult ligger sist i gruppen och behöver vinna resterande matcher, och förlita sig på andra resultat, för att nå VM utan playoff.

Sedan tidigare stod det klart att Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak inte kommer att starta i lördagens match mot Schweiz.

Graham Potter valde i stället att ställa upp med Gustaf Lagerbielke och Isak Hien som mittbackar. Benjamin Nygren startade på topp.

Inför matchen meddelade SvFF att landslaget kommer att spela i sorgband. Anledningen är att det i fredags inträffade en busskrasch i centrala Stockholm, där polisen har meddelat att tre personer omkommit.

”I kväll bär våra spelare sorgband för att hedra de drabbade i gårdagens tragiska olycka i centrala Stockholm. Våra tankar går till dem och deras anhöriga”, skriver förbundet.

Matchen i sig fick en mardrömsöppning för Sverige. I den 13:e minuten spelade Dan Ndoye ett inlägg till anfallaren Breel Embolo som skarvade in ledningsmålet för Schweiz.

Efter dryga halvtimmen fick Blågult jubla. Anfallaren Benjamin Nygren stod rätt placerad när Anthony Elanga slog ett inlägg. Celtic-forwarden drog till och satte bollen i målvaktens vänstra hörn.

Strax innan halvtid avancerade Sverige. Alexander Bernhardsson fick en jättechans framför mål men skottet täcktes upp av den schweiziska målvakten Gregor Kobel.

I början av andra halvlek blev Emil Holm sittandes i gräset och tog sig mot låret. Högerbacken ersattes av Gabriel Gudmundsson. Det blev ingen succéstart för Gudmundsson när han slog en svag passning bak till målvakten Viktor Johansson, som kolliderade med anfallaren Breel Embolo.

Domaren dömde straff till Schweiz och kaptenen Granit Xhaka var iskall från elva meter och hemmanationen återtog ledningen.

Direkt efter 2–1-målet var Schweiz nära att ge Sverige en rejäl kalldusch med Johansson stod för en räddning.

I matchminut 61 byttes Alexander Isak och Besfort Zeneli in, ut gick Yasin Ayari och Mattias Svanberg. Bytena fick ingen effekt utan i stället utökade Schweiz till 3–1 genom Dan Ndoye.

Strax innan matchen var slut dunkade Schweiz in 4–1. Förlusten för Blågult innebär att man blir oseedade i playoff i vår.

Sverige ställs mot Slovenien på tisdag.

Startelvor:

Schweiz: Gregor Kobel – Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez – Michel Aebischer, Granit Xhaka – Dan Ndoye, Fabian Rieder, Ruben Vargas – Breel Embolo

Sverige: Viktor Johansson – Emil Holm, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke, Daniel Svensson – Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Anthony Elanga – Mattias Svanberg, Benjamin Nygren