TV: Spanien tog tredje raka segern i VM-kvalet

Spanien tog emot Georgien i VM-kvalet – och gjorde jobbet.

Detta efter att Yeremi Pino och Mikel Oyarzabal gjort matchens två mål.

Foto: Bildbyrån

Under lördagskvällen tog Spanien mot Georgien i VM-kvalet. Då skulle hemmalaget, som idag spelade i Elche, ta sin tredje raka seger.

25 minuter in i matchen slog Pedri en fin passning som Yeremy Pino, till vardags i Crystal Palace, kunde peta in för 1-0. Kort efter det hade Spanien chans att dubbla sin ledning från straffpunkten. Detta efter att Liverpool-målvakten Giorgi Mamardashvili gjort ner Ferran Torres.

Torres skulle också ta hand om straffen, och Mamardashvili rädda den.

Efter halvtidsvilan kom Spaniens andra mål för kvällen. Detta då Mikel Oyarzabal dundrade in en frispark strax utanför straffområdet. Det blev matchens sista mål och förkunnade en tredje raka seger för spanjorerna i VM-kvalet.

Samtidigt som Spanien slog Georgien ställdes Bulgarien mot Turkiet. Den matchen vann turkarna med hela 5-1.