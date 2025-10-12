TV: Kakoullis målskytt när Cypern krossade San Marino

Andronikos Kakoullis skrev in sig i målprotokollet när Cypern besegrade San Marino.

Matchen slutade 4–0.

Foto: Bildbyrån

Cypern hade inga problem borta mot San Marino i kvällens VM-kvalmöte. Matchen slutade 4–0 efter en övertygande insats – och en av målskyttarna var en välbekant spelare för AIK-supportrar.

I den 79:e minuten satte Andronikos Kakoullis, utlånad från AIK till Aris Limassol, matchens sista mål och fastställde slutresultatet.

Övriga mål för Cypern gjordes av Stelios Andreou (59’) och Grigoris Kastanos (67’, straff).



Ioannis Pittas spelade från start men byttes ut i den 67:e minuten för just Kakoullis.