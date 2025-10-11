Källström avstår media efter tunga förlusten: ”Gemensamt beslut”

Sverige fick under fredagskvällen ännu ett tungt resultat i VM-kvalet.

Efter 0–2-förlusten mot Schweiz valde fotbollschefen Kim Källström att inte möta media.

– Fokus är på att stötta laget, säger Svenska Fotbollförbundets presschef Petra Thorén till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Sverige står på en poäng efter tre kvalmatcher och befinner sig i ett pressat läge.

Under fredagens match syntes en banderoll med krav på förbundskapten Jon Dahl Tomassons avgång, något som blev en symbol för det växande missnöjet bland supportrarna.

Trots turbulensen valde Källström, som är fotbollschef på förbundet, att inte uttala sig efter matchen.

– Vi är mitt i en samling och fokus är på att stötta laget. Vi ger fullt stöd till Jon och laget, säger Thorén till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det är ett gemensamt beslut efter en samlad bedömning.