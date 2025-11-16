Kanes succé fortsätter – tvåmålsskytt för England

Harry Kane öser in mål.

I Englands VM-kvalmatch mot Albanien stod anfallaren för två fullträffar.

Foto: Bildbyrån

England har dominerat sin grupp i VM-kvalet och är sedan tidigare klart för VM 2026.

Under söndagen ställdes de mot Albanien som slåss om en andraplats mot Serbien.

I matchen var det England som tog ledningen genom Harry Kane. Efter en mållös första halvlek slog Bayern München-anfallaren till i den 74:e minuten.

Knappt åtta minuter senare var Kane framme i genom och fastställde slutresultatet till 2–0 för ”Three Lions”.

Harry Kane har haft en stark säsong rent målmässigt. Engelsmannen har i Bayern gjort 23 mål på 17 tävlingsmatcher.



