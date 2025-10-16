Klart: Förre storstjärnan Patrick Kluivert sparkas

Patrick Kluivert tog över som förbundskapten för Indonesien tidigare i år.

Nu tvingas han dock att lämna posten som förbundskapten.

Detta efter att ha misslyckats med att ta landet till VM.

Patrick Kluivert tog över som förbundskapten för Indonesien i början av i år.

Nu står det klart att han tvingas lämna posten som förbundskapten, detta efter att ha misslyckats med att ta landet till VM.

”Uppsägningen av detta samarbete genomfördes genom ömsesidig förståelse, med hänsyn till intern dynamik och den strategiska inriktningen för landslagets framtida utveckling”, skriver Indonesiens fotbollförbund.

”I och med slutet av detta samarbete kommer tränarstaben inte längre att ansvara för att leda det indonesiska landslaget på senior-, U23- eller U20-nivå”, fortsätter man.

Den tidigare storanfallaren har tidigare bossat över turkiska Adana Demirspor, samt varit interimtränare för Curaçao.