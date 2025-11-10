Klart: Han är Graham Potters val som lagkapten

Graham Potter har gjort sitt kaptensval.

Valet faller på Victor Nilsson Lindelöf.

– Victor är erfaren och är en bra ledare i gruppen, säger förbundskaptenen enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Graham Potter debuterar som förbundskapten på fredag då Sverige ställs mot Schweiz i VM-kvalet.

Inför de två stundande VM-kvalmatcherna så har nu Graham Potter gjort sitt lagkaptensvalet och valet har fallit på Victor Nilsson Lindelöf.

Victor Nilsson Lindelöf får med andra ord förnyat förtroende som förbundskapten igen, det fick han även under Jon Dahl Tomasson.