Klart: Han är Graham Potters val som lagkapten
Graham Potter har gjort sitt kaptensval.
Valet faller på Victor Nilsson Lindelöf.
– Victor är erfaren och är en bra ledare i gruppen, säger förbundskaptenen enligt Fotbollskanalen.
Graham Potter debuterar som förbundskapten på fredag då Sverige ställs mot Schweiz i VM-kvalet.
Inför de två stundande VM-kvalmatcherna så har nu Graham Potter gjort sitt lagkaptensvalet och valet har fallit på Victor Nilsson Lindelöf.
– Victor är erfaren och är en bra ledare i gruppen, säger han under pressträffen enligt Fotbollskanalen.
Victor Nilsson Lindelöf får med andra ord förnyat förtroende som förbundskapten igen, det fick han även under Jon Dahl Tomasson.
