Klart: Kap Verde till sitt första VM någonsin

I Sverige är ö-gruppen främst känd som en semesterdestination på vintern.

Nu står det klart att lillepluttslandet Kap Verde utanför Senegals kust gör sitt första fotbolls-VM någonsin i sommar.

Foto: Alamy

Kap Verde spelar fotbolls-VM i Nordamerika till sommaren, det står klart under måndagen.

Seger hemma mot gruppjumbon Eswatini räckte – och så blev det också. Kap Verde med mindre än 600 000 invånare fördelat på sina olika öar vann med klara 3-0 och efteråt utbröt stort segerfirande med supportrarna.

Hela listan – här är länderna som redan nu är klara för VM 2026: Australien, Iran, Japan, Uruguay, Nya Zeeland, Jordanien, Sydkorea, Uzbekistan, Egypten, Algeriet, Ghana, Kap Verde, Marocko, Tunisien, Kanada, Mexiko, USA, Argentina, Brasilien, Colombia, Ecuador samt Paraguay.