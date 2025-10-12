Klart: Serbiens förbundskapten avgår

De föll mot Albanien under gårdagen.

Nu tackar Serbiens förbundskapten Dragan Stojković för sig.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen förlorade Serbien hemma mot Albanien med 1-0 i VM-kvalet. Det ledde i sin tur till att stor kritik riktades mot hemmanationens förbundskapten, Dragan Stojković.

Under kvällen skrev serbiska medier, bland annat Telegraf.rs, att Stojković väntades avgå efter matchen. Idag står det klart att så blir fallet.

Detta då det serbiska fotbollförbundet bekräftar att 60-åringen erbjöd sig att lämna posten efter matchen, vilket förbundet nu har accepterat. Således kommer han inte att resa med landslaget till Andorra.

Istället kommer VM-kvalmatchen på tisdag att ledas av Zoran Mirković, som är förbundskapten för U21-landslaget, tillsammans med Strahinja Pandurović, Lazar Tomić, Aleksandar Kirovski, Dejan Odavić och Bogdan Milićević från ledarstaben.

Efter tisdagens match kommer det serbiska förbundet att fatta ett beslut kring vem som kommer att leda landslaget på längre sikt.